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Жители Бурятии проголосуют за изменения в Конституцию 22 апреля

Жители Бурятии проголосуют за изменения в Конституцию 22 апреля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
День всероссийского голосования планируют сделать нерабочим

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал ко второму чтению поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституцию.

Днём общероссийского голосования планируют назначить 22 апреля 2020 года. Это среда, её планируют объявить нерабочим днём.

Голосование продлится с 8 до 20 часов по местному времени. Принять в нём участие могут россияне, достигшие 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

Также в соответствии с поправками, для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть использованы портал Госуслуг, иные государственные информационные системы, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при наличии условий для проведения — дистанционное электронное голосование.

Напомним, внести поправки в Конституцию 15 января 2020 года предложил Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию. Он рекомендовал закрепить роль Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру премьер-министра, вице-премьеров и министров страны и внести другие изменения.


конституция
 
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