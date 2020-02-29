В Улан-Удэ днём 4-6 мороза

По данным Бурятского гидрометцентра, 29 февраля по республике днём местами небольшой снег



Ветер северо-западный 3-8, днём местами 10-15 м/с, позёмка. Температура ночью 20-25, местами 13-18, по северу до 32, днём 3-8, по юго-западу около 0, по северным районам местами до 13 мороза.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём слабый снег. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью 21-23, днём 4-6 мороза.

