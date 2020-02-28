Ростуризм объявил об угрозе безопасности туристов в Италии и Корее

Это связано с участившимися случаями заражения коронавирусом в этих странах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проинформировала Ростуризм о наличии угрозы безопасности жизни и здоровья туристов в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, связанной с участившимися случаями заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в указанных странах.



В этой связи, федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам и турагентам приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Италию, Южную Корею и Иран временно, до нормализации эпидемиологической обстановки в данных странах. Туроператоры должны информировать туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в эти страны о текущей эпидемиологической обстановке в данных республиках, порядке изменения или расторжения договора в соответствии с законом № 132-ФЗ.



Российским туристам, находящимся в Италии, Южной Корее и Иране, желательно следовать рекомендациям Роспотребнадзора по соблюдению мер предосторожности в целях недопущения заражения новым коронавирусом. Также им нужно принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, в том числе не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест пребывания, за исключением случаев организованного туроператором трансфера до места выезда или вылета.



Ростуризм напоминает туроператорам и турагентам, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое) (ст. 10, 14 Закона № 132-ФЗ, ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации).



При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия – её часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг (ст. 14 Закона № 132-ФЗ).



Граждане (самостоятельные туристы), приобретавшие отдельные туристские услуги (перевозка, размещение, экскурсии и т.д.) в Итальянскую Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.



Ростуризм продолжает следить за сложившейся ситуацией, находится в постоянном контакте с Роспотребнадзором, и при поступлении дополнительной информации от данного ведомства оперативно доведет ее до туроператоров, турагентов и туристов. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства по туризму.

