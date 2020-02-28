Буддийский тополь представляет РФ в конкурсе «Европейское дерево года»

Он растёт в Республике Калмыкия



Тополь, произрастающий в посёлке Хар-Булук Республики Калмыкия, представляет Россию на европейском конкурсе «Европейское дерево года 2020». Лавролистный тополь стал главным деревом России по итогам открытого голосования во время проведения всероссийского конкурса «Российское дерево года».



По легенде, этот тополь посадил в начале XX века буддийский монах. Семена он привёз из Тибета, куда совершил паломничество. Монах сложил семена тополя в дорожный посох и закопал на самой высокой точке холма в бескрайней степи, недалеко от источников с лечебной водой.



В степях Калмыкии трудно найти тенистые места. Одинокий тополь превратился в исполинское дерево с раскидистыми ветвями, отбрасывающими густую тень. Все, кто совершал долгие переходы, останавливались здесь передохнуть. Читали мантры, обращались к тополю с просьбами. И потом желания исполнялись. Так «Одинокий тополь» стал почитаться в Калмыкии как святыня.



Российская Федерация в третий раз принимает участие в престижном европейском конкурсе. В 2018 году могучий дуб из Белгородской области стал призёром, а в 2019-м Абрамцевский дуб из подмосковного музея-усадьбы «Абрамцево» занял второе место из 15.



Проголосовать за тополь можно на сайте rosdrevo.ru . Для этого галочкой необходимо отметить карточку «Одинокий тополь». По условиям голосования необходимо выбрать ещё одно дерево, только после этого можно будет нажать на кнопку «голосуйте». Далее необходимо ввести свой e-mail, подтвердить, что вы не робот и согласиться с условиями. После того, как вы проголосовали, на вашу электронную почту придёт письмо со ссылкой, по которой нужно перейти, чтобы ваш голос был принят. Голосование бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области.

