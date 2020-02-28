Активных участников недели образования в Иркутске наградят призами

В городе с 1 по 6 марта пройдут сотни познавательных и обучающих занятий



В Иркутске пройдёт VIII неделя неформального образования. Мероприятия состоятся с 1 по 6 марта. В течение недели на различных площадках города проведут сотни различных познавательных и обучающих занятий.



В рамках недели состоится марафон «#Неделя2020_Иркутск». Участником марафона может стать любой иркутянин. Для этого необходимо посещать мероприятия, за что будут выдавать специальные фишки. С 9 по 13 марта участникам недели неформального образования необходимо принести свои фишки для подсчёта по адресу: ул. Марата 14, кабинет 110. Три самых активных участника получат ценные и полезные призы от организаторов проекта.



Итоги марафона «#Неделя2020_Иркутск» будут подведены на закрытии недели неформального образования в марте. Кроме того, организаторы призывают участников делиться фотографиями и видео с мероприятий в социальных сетях и ставить хештег #Неделя2020_Иркутск.



Посмотреть программу и узнать дополнительную информацию можно на сайте «Общественная жизнь города Иркутска» www.gorod.irk.ru . Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

