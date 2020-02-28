Бурятские легкоатлеты - ветераны стали чемпионами Сибири и Дальнего Востока

Спортсмены завоевали 20 медалей



В выходные команда легкоатлетов-ветеранов Бурятии успешно выступила в Иркутске на зимнем открытом лично-командном чемпионате Сибири и Дальнего Востока по лёгкой атлетике.



Спортсмены из Бурятии завоевали 20 медалей, в том числе девять золотых, 10 серебряных и одну бронзовую.



В разных возрастных категориях первые места заняли Геннадий Мармушев (3000м), Цырен Чирнинов (400 и 1500 м), Николай Потрахин (длина), Сергей Манзаев (3000 м), Должинжаб Цыдыпылова (3000 м), Солбон Будажапов (1500 м), Игорь Дулбаев (длина), а также в эстафете 4х200 м в составе Льва Шапхаева, Игоря Дулбаева, Николая Потрахина и Евгения Капустина.



Серебряными призёрами стали Лев Шапхаев (60 и 200 м), Николай Потрахин (60 и 200 м), Солбон Будажапов (3000 м), Наталья Камизолова (1500 м), Евгений Капустин (3000 и 1500 м), Игорь Дулбаев (60 и 200 м ).



В беге на 3000 метров бронзовым призёром стал Владимир Мункоев.



С существенным отрывом команда Бурятии заняла итоговое командное первое место.



По итогам соревнований победители получили право выступить на чемпионате России среди ветеранов, который пройдёт в Пензе 14-15 марта, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

