В 15 лет никто в мире так высоко не прыгал
15-летний иркутский спортсмен Матвей Волков установил рекорд России в прыжке с шестом среди юношей на взрослом чемпионате страны по лёгкой атлетике в помещении. Соревнования проходили с 25 по 27 февраля в Москве.
Рекорд Матвея составил 5 метров 45 сантиметров. Данный результат позволил иркутскому легкоатлету занять пятое место. Предыдущий рекорд 5 метров 40 сантиметров принадлежал Василию Петрову и был установлен 20 лет назад.
Спортсмен тренируется в областной школе высшего спортивного мастерства у Константина Волкова. Стоит отметить, что в 15 лет никто и никогда в мире так высоко не прыгал.
Кроме того, бронзовым призёром чемпионата России в прыжке с шестом стала иркутская спортсменка Ангелина Жук-Краснова. Её результат составил 4 метра 60 сантиметров. Ангелина является воспитанницей областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец». Спортсменка занимается у тренеров Юрия Диденко и Сергея Порохина. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Юный иркутянин установил рекорд России в прыжке с шестом
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