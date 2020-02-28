В марте в Улан-Удэ состоятся 3 турнира по настольному теннису

Среди них чемпионат Бурятии среди землячеств и турнир «Сагаалха»



В марте Улан-Удэ примет три соревнования по настольному теннису. Все они пройдут в клубе «Пионер». Об этом сообщает федерация настольного тенниса Республики Бурятия.



1 марта пройдёт IV командный чемпионат РБ по настольному теннису среди землячеств этнической Бурятии, посвящённый празднику «Белый месяц». Начало турнира в 10:00. В соревнованиях участвуют команды землячеств Усть-Ордынского Бурятского округа, Агинского Бурятского округа и Бурятии. Команды должны состоять из 5 человек: 2 мужчин, 2 женщины и 1 ветеран свыше 60 лет.



8 марта будет проведено лично-командное первенство РБ среди ветеранов. Соревнования начнутся в 10:00. К турниру допускаются все желающие. В командном первенстве участвуют команды из 3 человек: 2 мужчин и 1 женщина. Личное первенство проводится в возрастных категориях у мужчин: 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше. У женщин: 40-59 лет, 60 лет и старше.



14 марта состоится республиканский турнир «Сагаалха» среди мужчин, женщин и ветеранов. В соревнованиях примут участие спортсмены не ниже 2-го разряда из Улан-Удэ и районов Бурятии. Турнир проводится в категориях: юноши и девушки (2002-2004 гг.р, 2005-2007 гг.р., 2008 г.р. и младше), мужчины (18-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше), женщины (18-39 лет, 40 лет и старше). Начало соревнований в 10:00.



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