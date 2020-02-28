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В Бурятии опровергли информацию о закрытии границы с Монголией

В Бурятии опровергли информацию о закрытии границы с Монголией
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Монголия предпринимает серьёзные меры для защиты от коронавируса

26 февраля государственная чрезвычайная комиссия Монголии приняла решение до 08:00 утра 3 марта продлить запрет на междугородние поездки по стране, включая движение на личных автомобилях, междугородних автобусах и поездах, а также внутренние авиаперевозки. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Монголии.

Движение поездов из Улан-Батора в Россию и обратно по территории Монголии будет осуществляться без промежуточных остановок. Авиаперевозки по маршруту Москва-Улан-Батор-Москва продолжаются в обычном режиме.

В стране также усилены принятые ранее карантинные меры.

До 30 марта закрыты все образовательные учреждения, развлекательные центры, отменены массовые, спортивные и культурные мероприятия. До 08:00 3 марта прекращена работа общественного транспорта в Улан-Баторе.

В публичных местах всем рекомендуется носить защитные маски.

Закрыта монгольско-китайская граница. Запрещён въезд в Монголию иностранным гражданам, посетившим КНР, Республику Корея, Японию и Италию в течение последних 14 дней.

До 11 марта отменены авиарейсы в Японию и Республику Корея и обратно.

По данным министерства здравоохранения Монголии, по состоянию на 26 февраля 2020 года случаев заражения коронавирусной инфекцией в Монголии зафиксировано не было.

Сегодня в соцсетях появилась информация о закрытии границы с Бурятией. Однако эти данные официально опровергли. Монгольско-российская граница остаётся открытой.

- Граница не закрыта, они ограничивают передвижение по своей территории, - сообщили «Байкал-Daily» в Бурятской таможне.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая –Ухане. Случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию (двое заболевших, которые уже вылечились). В Китае зафиксировано 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тысяч человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысяч.


коронавирус Монголия
 
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