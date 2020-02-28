На «Baikal Open» приедут около 250 спортсменов из 16 стран
Опубликована программа XXV международного турнира по вольной борьбе среди мужчин «Baikal Open 2020» на призы главы Республики Бурятия. Соревнования пройдут с 5 по 7 марта в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. В них примут участие около 250 спортсменов из 16 стран. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».
Программа
5 марта
08:30-09:00 – Медицинский контроль и взвешивание участников в весовых категориях: 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг (+2 кг)
11:00-16:00 – Предварительные встречи участников в весовых категориях: 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг
16:00-17:00 – Перерыв. Жеребьёвка участников в весовых категориях: 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг, 125 кг
17:00-19:00 – Полуфиналы в весовых категориях: 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг
6 марта
08:30-08:45 – Взвешивание участников в весовых категориях: 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг (+2 кг)
08:45-09:15 – Медицинский контроль и взвешивание участников в весовых категориях: 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг, 125 кг (+2 кг)
11:00-16:00 – Утешительные встречи участников в весовых категориях: 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг. Предварительные встречи участников в весовых категориях: 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг, 125 кг
16:00-17:00 – Полуфиналы в весовых категориях: 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг, 125 кг
17:30-18:30 – Торжественная церемония открытия
19:00-20:30 – Финалы и награждение в весовых категориях: 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг
7 марта
08:30-08:45 – Взвешивание участников в весовых категориях: 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг, 125 кг (+2 кг)
11:00-14:00 – Утешительные встречи участников в весовых категориях: 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг, 125 кг
15:00-16:30 – Финалы и награждение в весовых категориях: 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг, 125 кг
Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ примет международный турнир по вольной борьбе
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На «Baikal Open» приедут около 250 спортсменов из 16 стран
Приедут спортсмены из Ангарска, Слюдянки и Улан-Удэ
Своё творчество представит заслуженный художник РФ Бальжинима Доржиев
Он растёт в Республике Калмыкия
Среди них чемпионат Бурятии среди землячеств и турнир «Сагаалха»
В 15 лет никто в мире так высоко не прыгал
Проводится всероссийский конкурс творческих работ
Это связано с участившимися случаями заражения коронавирусом в этих странах
Соревнования состоятся 8 марта в посёлке Селенгинск
Сергей Ершов дописал ещё 17 куплетов к существующему тексту народной песни
В городе с 1 по 6 марта пройдут сотни познавательных и обучающих занятий
Гражданский вертолёт развил скорость в 268,81 км/ч
На Стеклозаводе прошёл фестиваль «Сагаан hарын, амар мэндэ!»
Несанкционированную свалку обнаружили возле автомобильной дороги
Лыжные соревнования традиционно пройдут на станции Огоньки