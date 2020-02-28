Улан-Удэ примет международный турнир по вольной борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На «Baikal Open» приедут около 250 спортсменов из 16 стран



Опубликована программа XXV международного турнира по вольной борьбе среди мужчин «Baikal Open 2020» на призы главы Республики Бурятия. Соревнования пройдут с 5 по 7 марта в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. В них примут участие около 250 спортсменов из 16 стран. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».



Программа



5 марта



08:30-09:00 – Медицинский контроль и взвешивание участников в весовых категориях: 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг (+2 кг)

11:00-16:00 – Предварительные встречи участников в весовых категориях: 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг

16:00-17:00 – Перерыв. Жеребьёвка участников в весовых категориях: 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг, 125 кг

17:00-19:00 – Полуфиналы в весовых категориях: 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг



6 марта



08:30-08:45 – Взвешивание участников в весовых категориях: 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг (+2 кг)

08:45-09:15 – Медицинский контроль и взвешивание участников в весовых категориях: 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг, 125 кг (+2 кг)

11:00-16:00 – Утешительные встречи участников в весовых категориях: 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг. Предварительные встречи участников в весовых категориях: 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг, 125 кг

16:00-17:00 – Полуфиналы в весовых категориях: 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг, 125 кг

17:30-18:30 – Торжественная церемония открытия

19:00-20:30 – Финалы и награждение в весовых категориях: 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг



7 марта



08:30-08:45 – Взвешивание участников в весовых категориях: 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг, 125 кг (+2 кг)

11:00-14:00 – Утешительные встречи участников в весовых категориях: 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг, 125 кг

15:00-16:30 – Финалы и награждение в весовых категориях: 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг, 125 кг



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