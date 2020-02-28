В Улан-Удэ выберут лучшего ученика

В городском конкурсе поучаствуют 17 человек



2 марта в городском Дворце детско-юношеского творчества пройдёт юбилейный XV ежегодный конкурс среди старшеклассников «Ученик года Улан-Удэ-2020».



17 участников представят честь своей школы. Каждый участник на первом этапе прошёл заочный, отборочный тур – конкурс электронного портфолио и интернет-проекта «Школьная жизнь в digital-пространстве». В этом году конкурс будет посвящён Году памяти и славы.



На очном этапе юным конкурсантам предстоит соревноваться друг с другом в трёх конкурсных испытаниях:



- творческая презентация конкурсанта «Я – наследник Великой Победы»;

- интеллектуальный конкурс «Исторический квиз по истории Великой Отечественной войны»;

- защита проекта «В мире добрых дел».



Победители конкурса представят город на ежегодном республиканском конкурсе «Ученик года - 2020» в середине марта 2020 года, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

