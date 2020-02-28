В городском конкурсе поучаствуют 17 человек
2 марта в городском Дворце детско-юношеского творчества пройдёт юбилейный XV ежегодный конкурс среди старшеклассников «Ученик года Улан-Удэ-2020».
17 участников представят честь своей школы. Каждый участник на первом этапе прошёл заочный, отборочный тур – конкурс электронного портфолио и интернет-проекта «Школьная жизнь в digital-пространстве». В этом году конкурс будет посвящён Году памяти и славы.
На очном этапе юным конкурсантам предстоит соревноваться друг с другом в трёх конкурсных испытаниях:
- творческая презентация конкурсанта «Я – наследник Великой Победы»;
- интеллектуальный конкурс «Исторический квиз по истории Великой Отечественной войны»;
- защита проекта «В мире добрых дел».
Победители конкурса представят город на ежегодном республиканском конкурсе «Ученик года - 2020» в середине марта 2020 года, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
В Улан-Удэ выберут лучшего ученика
Общество, Фото:
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