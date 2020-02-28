Презентация состоится на литературно-музыкальном вечере «Сэдьхэлэй мүрнүүд»
В Национальной библиотеке Бурятии 28 февраля в 15 часов состоится литературно-музыкальный вечер «Сэдьхэлэй мүрнүүд» (0+), а также презентация книги «Наранай туяа – Лучики солнца».
В этом году исполняется 30 лет со дня выхода указа президиума Верховного Совета Бурятской АССР «О придании национальному празднику Сагаалган статуса народного праздника в Бурятской АССР». С этого времени в Национальной библиотеке проводится цикл мероприятий к празднику Белого месяца. Это книжная выставка-просмотр и ставший традиционным и успешным проект «Сагаалганские встречи».
В разные годы гостями проекта стали народный писатель Бурятии Доржо Эрдынеев, поэт и народный мастер Валерий Цыбиков, народный поэт Бурятии Галина Базаржапова, поэт и журналист Цыбигмид Дамдинжапова, учитель и поэт из Забайкальского края Дугарма Батоболотова и др.
Почётный гость проекта – заслуженный учитель России, поэт-песенник, автор книги «Наранай туяа – Лучики солнца» Нина Цырендоржиевна Будожапова. На вечере прозвучат стихи и песни на слова Нины Будожаповой в исполнении, как профессиональных артистов, так и любителей бурятской поэзии, сообщили в пресс-службе учреждения.
В Улан-Удэ презентуют книгу «Лучики солнца»
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