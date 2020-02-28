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В Окинском районе водрузили всебурятский хии морин

В Окинском районе водрузили всебурятский хии морин
Общество,  Фото:пресс-служба администрации МО «Окинский район»
Обряд провели на священной горе Хаан-Уула

Во второй день нового года по восточному календарю в местности Хаан-Уула Окинского района Бурятии состоялось традиционное вывешивание всебурятского хии морина. Обряд на священной горе совместно провели ламы Иволгинского и Окинского дацанов.

В совершении ритуального обряда могли принять участие все желающие. Верующие смогли воочию увидеть и прикоснуться ко всебурятскому хии морину, а также помолиться для того, чтобы новый год был удачным. Об этом сообщает пресс-служба администрации Окинского района.

Напомним, что хии морин – буддийские флажки успеха, освящённые молитвами лам. Их можно приобрести в буддийских храмах, дацанах и дуганах. На полотне отпечатаны буддийские молитвы и Конь Воздуха Успеха (в переводе с бурят-монгольского языка). Они именные, по году рождения – разного цвета. На каждом флаге пишут имя верующего, кто вывешивает или кто попросил вывесить. Замена флажков происходит каждый год. Они вывешиваются в первые дни Белого месяца возле дацанов в специальных местах на деревьях или шестах. 
буддизм Сагаалган Окинский район Бурятия
 
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