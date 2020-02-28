Александру Богомоеву подарили миллион рублей

- Маленькая Усть-Орда, населением не более 15 тысяч человек, подарила миллион рублей! Хотелось бы выразить большую благодарность всем землякам за поддержку. Человек способен на всё, когда в него верят, - сообщает в официальной группе Александра Богомоева в соцсети.

Здесь размещены снимки с вручения сертификата.







В группе спортсмена также опубликована фотография баннера, который был специально сделан в Усть-Ордынском Бурятском округе к приезду Богомоева.





