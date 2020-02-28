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Александру Богомоеву подарили миллион рублей

Александру Богомоеву подарили миллион рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Миллион рублей бурятскому борцу подарили жители Усть-Орды

Борцу из Бурятии Александру Богомоеву подарили сертификат номиналом один миллион рублей. Сертификат спортсмену вручили на его малой Родине, в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

- Маленькая Усть-Орда, населением не более 15 тысяч человек, подарила миллион рублей! Хотелось бы выразить большую благодарность всем землякам за поддержку. Человек способен на всё, когда в него верят, - сообщает в официальной группе Александра Богомоева в соцсети.

Здесь размещены снимки с вручения сертификата.


В группе спортсмена также опубликована фотография баннера, который был специально сделан в Усть-Ордынском Бурятском округе к приезду Богомоева.


Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Александр Богомоев выиграл чемпионат Европы, проходивший в Риме. В финале в весовой категории до 61 кг он победил грузина Бека Ломтадзе – 3:2.



спорт вольная борьба Александр Богомоев
 
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