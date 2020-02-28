В Бурятии проведут традиционный лыжный мемориал К.А. Белоусова

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования состоятся 8 марта в посёлке Селенгинск



8 марта в Кабанском районе Бурятии состоится традиционный межрегиональный 23-й мемориал по лыжным гонкам памяти первого мастера спорта посёлка Селенгинск К.А. Белоусова. Для участия приглашаются учащиеся спортивных школ и взрослые спортсмены из республики и других регионов.



Индивидуальная гонка свободным стилем пройдёт 8 марта в посёлке Селенгинск. Время старта – 12:00. Забеги проведут в возрастных группах:

- Группа мальчики 2010 г.р. и младше – дистанция 1 км;

- Группа девочек 2010 г.р. и младше – дистанция 1 км;

- Группа мальчики 2008-2009 гг.р. – дистанция 1 км;

- Группа девочки 2008-2009 гг.р. – дистанция 1 км;

- Группа мальчики 2006-2007 гг. р. – дистанция 3 км;

- Группа девочки 2006-2007 гг. р. – дистанция 3 км;

- Группа девушки 2004-2005 гг. р. – дистанция 5 км;

- Группа юноши 2004-2005 гг.р. – дистанция 5 км;

- Группа девушки 2002-2003 гг. р. – дистанция 5 км;

- Группа юноши 2002-2003 гг. р. – дистанция 10 км;

- Группа девушки 2000-2001 гг. р. – дистанция 15 км;

- Группа юноши 2000-2001 гг. р. – дистанция 30 км;

- Группа женщины 1999-1986 гг. р. и старше – дистанция 15 км;

- Группа мужчины 1999-1981 гг. р. и старше – дистанция 30 км;

- Группа женщины 35 лет и старше – по возрастному коэффициенту дистанция 15 км;

- Группа мужчины 40 лет и старше – по возрастному коэффициенту дистанция 30 км.



Участники, занявшие призовые места, награждаются медалями, дипломами и денежными призами. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Республики Бурятия.



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