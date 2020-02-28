Соревнования состоятся 8 марта в посёлке Селенгинск
8 марта в Кабанском районе Бурятии состоится традиционный межрегиональный 23-й мемориал по лыжным гонкам памяти первого мастера спорта посёлка Селенгинск К.А. Белоусова. Для участия приглашаются учащиеся спортивных школ и взрослые спортсмены из республики и других регионов.
Индивидуальная гонка свободным стилем пройдёт 8 марта в посёлке Селенгинск. Время старта – 12:00. Забеги проведут в возрастных группах:
- Группа мальчики 2010 г.р. и младше – дистанция 1 км;
- Группа девочек 2010 г.р. и младше – дистанция 1 км;
- Группа мальчики 2008-2009 гг.р. – дистанция 1 км;
- Группа девочки 2008-2009 гг.р. – дистанция 1 км;
- Группа мальчики 2006-2007 гг. р. – дистанция 3 км;
- Группа девочки 2006-2007 гг. р. – дистанция 3 км;
- Группа девушки 2004-2005 гг. р. – дистанция 5 км;
- Группа юноши 2004-2005 гг.р. – дистанция 5 км;
- Группа девушки 2002-2003 гг. р. – дистанция 5 км;
- Группа юноши 2002-2003 гг. р. – дистанция 10 км;
- Группа девушки 2000-2001 гг. р. – дистанция 15 км;
- Группа юноши 2000-2001 гг. р. – дистанция 30 км;
- Группа женщины 1999-1986 гг. р. и старше – дистанция 15 км;
- Группа мужчины 1999-1981 гг. р. и старше – дистанция 30 км;
- Группа женщины 35 лет и старше – по возрастному коэффициенту дистанция 15 км;
- Группа мужчины 40 лет и старше – по возрастному коэффициенту дистанция 30 км.
Участники, занявшие призовые места, награждаются медалями, дипломами и денежными призами. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Республики Бурятия.
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В Бурятии проведут традиционный лыжный мемориал К.А. Белоусова
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