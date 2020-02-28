В Улан-Удэ осуждённые обучились на столяров

Осуждённые сдали итоговые экзамены по профессии



В Улан-Удэ в исправительной колонии №2 прошли итоговые экзамены по профессии. Осуждённые сдали выпускные экзамены и получили свидетельства государственного образца об окончании профессиональной подготовки по специальности «Столяр-станочник».



По результатам итоговой аттестации члены экзаменационной комиссии отметили хорошую подготовку осуждённых и дали положительные оценки всех итоговых экзаменационных работ.



Полученные осуждёнными свидетельства государственного образца, а также практические знания позволят успешно трудоустроиться после освобождения, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

