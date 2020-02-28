Осуждённые сдали итоговые экзамены по профессии
В Улан-Удэ в исправительной колонии №2 прошли итоговые экзамены по профессии. Осуждённые сдали выпускные экзамены и получили свидетельства государственного образца об окончании профессиональной подготовки по специальности «Столяр-станочник».
По результатам итоговой аттестации члены экзаменационной комиссии отметили хорошую подготовку осуждённых и дали положительные оценки всех итоговых экзаменационных работ.
Полученные осуждёнными свидетельства государственного образца, а также практические знания позволят успешно трудоустроиться после освобождения, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые обучились на столяров
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