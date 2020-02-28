6-летняя москвичка погоняет на мотоцикле по льду Байкала в Бурятии

- Прошли техинспекцию. Мой мот остался без одного радиатора, чтобы правильно разместить рулевой демфер, обрёл систему экстренного заглушения двигателя и вообще поехал быстрее, - написано 27 февраля на страничке Сильвии.







Судя по всему, девочка и её родные начали готовиться к фестивалю скорости в середине февраля – в социальной сети размещены снимки и короткий ролик, где Сильвия рассекает на площадке на своём мотоцикле.





