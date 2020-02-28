6-летняя москвичка погоняет на мотоцикле по льду Байкала в Бурятии

Юная москвичка Сильвия выступит на фестивале скорости «Байкальская миля», который пройдёт в эти выходные на льду Байкала в Бурятии.
Фото- и видеоотчёт можно посмотреть в аккаунте смелой девочки в Instagram.
- Прошли техинспекцию. Мой мот остался без одного радиатора, чтобы правильно разместить рулевой демфер, обрёл систему экстренного заглушения двигателя и вообще поехал быстрее, - написано 27 февраля на страничке Сильвии.
Судя по всему, девочка и её родные начали готовиться к фестивалю скорости в середине февраля – в социальной сети размещены снимки и короткий ролик, где Сильвия рассекает на площадке на своём мотоцикле.
С 27 февраля по 1 марта 2020 года в Баргузинском районе Бурятии во второй раз пройдёт фестиваль скорости на льду «Байкальская миля». Мероприятие состоится в районе села Максимиха, расположенного на восточном берегу Байкала.
Более 50 команд готовятся покорить своенравный лёд зимней трассы. В мероприятии участвуют как спортсмены с мировыми именами, так и любители. Помимо российских участников, в 2020 году в гонках примут участие более десяти команд из европейских стран, благодаря чему фестиваль приобретает международный статус. Мотоциклы, спорткары, багги, карты — уникальная техника, разработанная и модернизированная специально для этого события, придаст событию особенный колорит.
На днях автоблогер Константин Академег, у которого в Instagram 1,5 млн подписчиков, привёз на фестиваль скорости в Бурятию единственный в мире «Бентли» на гусеничном ходу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году один из рекордов скорости на фестивале, попавший в Книгу рекордов России, поставил 9-летний участок «Байкальской мили» Ярослав Карпушин. Он развил скорость 99,21 км/ч на мотоцикле «Кавасаки» на дистанции 1/8 мили.