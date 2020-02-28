 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Февраля

27 Февраля

Популярное

Социальная деревня в Бурятии получила 3 млн рублей

Социальная деревня в Бурятии получила 3 млн рублей
Общество, 
Уникальную социально-терапевтическую деревню создали родителей детей-инвалидов

Минсоцзащиты Бурятии предоставило социально-терапевтической деревне «Отрадный сад» три млн рублей субсидий на возмещение затрат.

Социально-терапевтическая деревня «Отрадный сад» начала свою историю с 2005 года в Прибайкальском районе. Она была создана родителями, имеющими детей-инвалидов с нарушением в развитии. Её основатель Наталья Вячеславовна Малых, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

В социальной деревне люди с нарушением интеллекта учатся труду. Здесь работают деревообрабатывающая и ткацкая мастерские, сухого и мокрого валяния, мастерская корзиноплетения и рукоделия, а также по изготовлению кукол.

Сырьё для этих мастерских воспитанники заготавливают тут же, в деревне. Здесь растёт ива, на ферме есть овцы, из шерсти которых молодые люди валяют сувениры. Ткань и другие материалы приносят жители посёлка, потому что о существовании «Отрадного сада» все давно знают и активно сами участвуют в его деятельности. Благодаря ткацким мастерским воспитанники делают коврики и дорожки в деревенском стиле. Спрос на продукцию мастерских есть.

- Также мы развиваем и сельское хозяйство. В социальной деревне у каждого из наших подопечных есть возможность ухаживать за домашними птицами и животными, ребята с удовольствием помогают на фермерском подворье, - рассказывает руководитель проекта Юрий Малых. – Кроме трудовой деятельности ребята активно занимаются спортом, ходят с воспитателями в походы, ставят спектакли и организовывают концерты.

Сегодня здесь проживает 21 человек, в том числе четверо детей с различными нарушениями интеллекта.


Деревня живёт за счёт родительских взносов, спонсорской помощи, средств грантов и субсидий.

Помимо субсидии в три миллиона рублей, социальная деревня в прошлом году выиграла грант. За проект «Влияние живописи, музыки и театра на развитие людей с нарушением интеллекта» из республиканского бюджета было выделено 240 тысяч рублей.

- Наша основная задача – развиваться дальше, поскольку социальные деревни – это важный этап по созданию системного пожизненного сопровождения инвалидов, - уверен Юрий Малых.
социальная поддержка грант
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Социальная деревня в Бурятии получила 3 млн рублей
Социальная деревня в Бурятии получила 3 млн рублей
Общество, 28.02.2020
Уникальную социально-терапевтическую деревню создали родителей детей-инвалидов
В Бурятии определили лучших рыбаков и рыбачек
В Бурятии определили лучших рыбаков и рыбачек
Общество, 28.02.2020
За Кубки республики по ловле на мормышку со льда боролись 92 спортсмена  
Школьники из Москвы посетили Байкальский заповедник
Школьники из Москвы посетили Байкальский заповедник
Общество, 28.02.2020
Ребята прошли по экологической тропе «Под сенью кедрового леса», покормили птиц, услышали истории таёжного зимовья
В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута № 37
В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута № 37
Общество, 28.02.2020
Конечная остановка автобусов будет организована возле Этнографического музея
Навигация на Ангаре в Иркутской области начнётся 1 марта
Навигация на Ангаре в Иркутской области начнётся 1 марта
Общество, 28.02.2020
Инспекторы по маломерным судам напомнили основные требования к судоводителям
Бурятский спортсмен стал третьим на чемпионате по сумо
Бурятский спортсмен стал третьим на чемпионате по сумо
Общество, 28.02.2020
Эрдэм Цыренжапов взял бронзу среди юниоров
Дональд Трамп с «внуком» «поздравили» Бурятию с Сагаалганом
Дональд Трамп с «внуком» «поздравили» Бурятию с Сагаалганом
Общество, 28.02.2020
Шуточный ролик набирает популярность в Сети
Бурятские приставы назвали средний возраст должника
Бурятские приставы назвали средний возраст должника
Общество, 28.02.2020
Чаще всего не платят по долгам трудоспособные мужчины
В Бурятии колясочника хотели незаконно выселить из муниципального жилья
В Бурятии колясочника хотели незаконно выселить из муниципального жилья
Общество, 28.02.2020
В дело вмешалась уполномоченный по правам человека  
Бурятские стрелки завоевали два золота первенства Европы
Бурятские стрелки завоевали два золота первенства Европы
Общество, 28.02.2020
Анастасия Деревягина и Александр Кондрашин стали победителями в командных соревнованиях
Выбран логотип чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ
Выбран логотип чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ
Общество, 28.02.2020
Логотип для предолимпийского чемпионата России выбирали из 47 вариантов
Читинец угнал автомобиль спавшего гостя
Читинец угнал автомобиль спавшего гостя
Общество, 28.02.2020
Угонщик совершил ДТП на машине и скрылся
В Улан-Удэ под колёса «Хонды» попала женщина
В Улан-Удэ под колёса «Хонды» попала женщина
Общество, 28.02.2020
Водитель сбил женщину, двигаясь задним ходом
В Бурятии с работником не рассчитались при увольнении
В Бурятии с работником не рассчитались при увольнении
Общество, 28.02.2020
Мужчина пожаловался в прокуратуру
^