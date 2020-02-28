Социальная деревня в Бурятии получила 3 млн рублей









Минсоцзащиты Бурятии предоставило социально-терапевтической деревне «Отрадный сад» три млн рублей субсидий на возмещение затрат.Социально-терапевтическая деревня «Отрадный сад» начала свою историю с 2005 года в Прибайкальском районе. Она была создана родителями, имеющими детей-инвалидов с нарушением в развитии. Её основатель Наталья Вячеславовна Малых, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.В социальной деревне люди с нарушением интеллекта учатся труду. Здесь работают деревообрабатывающая и ткацкая мастерские, сухого и мокрого валяния, мастерская корзиноплетения и рукоделия, а также по изготовлению кукол.Сырьё для этих мастерских воспитанники заготавливают тут же, в деревне. Здесь растёт ива, на ферме есть овцы, из шерсти которых молодые люди валяют сувениры. Ткань и другие материалы приносят жители посёлка, потому что о существовании «Отрадного сада» все давно знают и активно сами участвуют в его деятельности. Благодаря ткацким мастерским воспитанники делают коврики и дорожки в деревенском стиле. Спрос на продукцию мастерских есть.- Также мы развиваем и сельское хозяйство. В социальной деревне у каждого из наших подопечных есть возможность ухаживать за домашними птицами и животными, ребята с удовольствием помогают на фермерском подворье, - рассказывает руководитель проекта Юрий Малых. – Кроме трудовой деятельности ребята активно занимаются спортом, ходят с воспитателями в походы, ставят спектакли и организовывают концерты.Сегодня здесь проживает 21 человек, в том числе четверо детей с различными нарушениями интеллекта.Деревня живёт за счёт родительских взносов, спонсорской помощи, средств грантов и субсидий.Помимо субсидии в три миллиона рублей, социальная деревня в прошлом году выиграла грант. За проект «Влияние живописи, музыки и театра на развитие людей с нарушением интеллекта» из республиканского бюджета было выделено 240 тысяч рублей.- Наша основная задача – развиваться дальше, поскольку социальные деревни – это важный этап по созданию системного пожизненного сопровождения инвалидов, - уверен Юрий Малых.