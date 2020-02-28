Ребята прошли по экологической тропе «Под сенью кедрового леса», покормили птиц, услышали истории таёжного зимовья
Московские школьники приехали в Байкальский заповедник в конце февраля. В этом году ребята стали первыми участниками проекта экскурсионно-образовательного туризма «Живые уроки».
Ребята прошли по экологической тропе «Под сенью кедрового леса», покормили птиц, услышали истории таёжного зимовья. В музее природы слушатели познакомились с обитателями хребта Хамар-Дабан и узнали о «Птичьем царстве» в дельте реки Селенги.
- Визит-центр «Байкал заповедный» продемонстрировал гостям байкальские просторы и открыл байкальские глубины. С интересом ребята узнали о Байкальской переправе, посетив историко-мемориальный комплекс на месте бывшего порта Танхой. «Теперь ты – часть Байкала, а Байкал – часть тебя» – этими словами экспозиции «Человек и Байкал» с полным правом можно сказать о юных путешественниках, побывавших в Байкальском заповеднике, – отметили в пресс-службе заповедника.
Школьники из Москвы посетили Байкальский заповедник
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