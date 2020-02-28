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В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута № 37

В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута № 37
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Конечная остановка автобусов будет организована возле Этнографического музея

1 марта в Этнографическом музее народов Забайкалья отпразднуют Масленицу. В связи с этим, с 11.00 и до окончания мероприятия будет усилена работа маршрута № 37.

Конечная остановка автобусов будет организована на площадке возле Этнографического музея, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», гостей праздника в музее ждут 2020 блинов с разными начинками, душистый чай с мёдом и вареньем. На ярмарке можно будет приобрести различные сувениры и поделки. Пройдут масленичные забавы: зрелищный конкурс «Взятие ледового столба», большой хоровод, прощание с Масленицей и торжественное её сожжение. В кармашек огромной куклы праздника можно будет положить записку с описанием своих бед. По народному поверью, если сжечь с ней все свои несчастья, они улетучатся вместе с дымом.

Возрастное ограничение: 0+
Масленица общественный транспорт
 
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