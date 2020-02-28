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В Бурятии колясочника хотели незаконно выселить из муниципального жилья

В Бурятии колясочника хотели незаконно выселить из муниципального жилья
Общество, 
В дело вмешалась уполномоченный по правам человека

К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой с жилищной проблемой обратился сельчанин из Тарбагатайского района.

Мужчина, инвалид 1 группы, передвигается на коляске, проживает в благоустроенной квартире по договору социального найма. Однако он не исполнял обязанности нанимателя – не вносил плату за коммунальные услуги, не делал текущий ремонт, что приводит к ухудшению состояния квартиры, шумел по ночам. В результате администрация поселения приняла решение о расторжении договора найма в одностороннем порядке и выселении гражданина в полублагоустроенную комнату в общежитии.

- Жилищным кодексом РФ в статье 83 предусмотрена возможность расторжения договора социального найма жилого помещения в любое время по соглашению сторон. В отсутствие такого соглашения договор может быть расторгнут по требованию наймодателя только в судебном порядке в строго установленных случаях, - пояснили в аппарате уполномоченного по правам человека.

К таким случаям относится невнесение нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более шести месяцев; разрушение или повреждение жилого помещения; систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; использование жилого помещения не по назначению.

В ходе проверки установлено, что органы местного самоуправления в одностороннем порядке без обращения в суд издали распоряжение о расторжении ранее заключенного договора социального найма и выселении гражданина. Кроме того, нанимателю письменно отказано в приватизации жилья в отсутствие законных оснований.

- По данному факту уполномоченным в адрес главы поселения направлено заключение с рекомендациями отменить распоряжение и заключить с заявителем договор передачи в собственность жилого помещения в соответствии с законом от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.


уполномоченный по правам человека инвалиды
 
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