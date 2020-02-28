В Улан-Удэ под колёса «Хонды» попала женщина

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Водитель сбил женщину, двигаясь задним ходом



Вчера вечером, 27 февраля, в Улан-Удэ 30-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим», при движении задним ходом по бульвару Карла Маркса в районе дома № 11 совершил наезд на 59-летнюю женщину. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.



В результате ДТП пострадавшая с травмами головы госпитализирована в БСМП, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Всего за сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 26 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. Инспекторами ДПС выявлено 370 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 9 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 4 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 4 автомобилистов за повторное управление ТС в состоянии опьянения в течение года. Камерами ЦАФАП зафиксировано 548 нарушений ПДД.

