В Бурятии работникам лесхоза задолжали почти миллион рублей по зарплате

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратурой Прибайкальского района Бурятия выявлена задолженность по заработной плате перед работниками автономного учреждения республики «Прибайкальский лесхоз».



Установлено, что учреждением не выплачена заработная плата 61 работнику за декабрь 2019 года. Сумма задолженности составила 941 тысяча рублей.



Руководителю лесхоза внесено представление, он предостережён о недопустимости нарушений закона.



Также в отношении работодателя возбуждено административное дело за невыплату в установленный срок заработной платы.



После прокурорского вмешательства задолженность по зарплате перед работниками лесхоза погашена, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

