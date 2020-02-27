Несовершеннолетних посетил призёр республики по пауэрлифтингу и гиревому спорту Андрей Матвеев
В Улан-Удэ следственный изолятор №1 посетил кандидат в мастера спорта, неоднократный призёр Бурятии по пауэрлифтингу и гиревому спорту Андрей Матвеев.
Спортсмен провёл с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными, содержащимися в следственном изоляторе соревнования по поднятию гантель. Ребятам, занявшим призовые места, вручили памятные подарки, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ подростки в СИЗО соревновались в поднятии гантель
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