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В Улан-Удэ подростки в СИЗО соревновались в поднятии гантель

В Улан-Удэ подростки в СИЗО соревновались в поднятии гантель
Общество, 
Несовершеннолетних посетил призёр республики по пауэрлифтингу и гиревому спорту Андрей Матвеев

В Улан-Удэ следственный изолятор №1 посетил кандидат в мастера спорта, неоднократный призёр Бурятии по пауэрлифтингу и гиревому спорту Андрей Матвеев.

Спортсмен провёл с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными, содержащимися в следственном изоляторе соревнования по поднятию гантель. Ребятам, занявшим призовые места, вручили памятные подарки, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
СИЗО
 
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