В Улан-Удэ подростки в СИЗО соревновались в поднятии гантель

Несовершеннолетних посетил призёр республики по пауэрлифтингу и гиревому спорту Андрей Матвеев



В Улан-Удэ следственный изолятор №1 посетил кандидат в мастера спорта, неоднократный призёр Бурятии по пауэрлифтингу и гиревому спорту Андрей Матвеев.



Спортсмен провёл с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными, содержащимися в следственном изоляторе соревнования по поднятию гантель. Ребятам, занявшим призовые места, вручили памятные подарки, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

