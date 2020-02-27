Столичные зрители увидят балет «Талисман»
27 февраля балетная труппа, оркестр, работники художественно-постановочной части и администрации Бурятского театра оперы и балета отправились в Москву на фестиваль национальной театральной премии «Золотая маска». В субботу, 29 февраля, столичным зрителям будет представлен балет «Талисман» (12+) на музыку Риккардо Дриго, сообщили в пресс-службе Бурятского оперного театра.
Делегация состоит из более чем ста человек. 44 артиста балетной труппы прилетели в столицу раньше для участия в концерте в честь Восточного Нового года, проходившем в Государственном Кремлевском дворце.
Номинированный на премию «Золотая маска» в трёх номинациях («Лучший балетный спектакль», «Балетмейстер-постановщик», «Главная женская роль») и вызвавший большой интерес у московской публики балет будет показан на сцене театра «Геликон-опера». Дирижировать оркестром был приглашен дирижёр Владикавказского филиала Мариинского театра Георгий Албегов, уже несколько раз работавший с бурятским оркестром в текущем сезоне.
Подготовка к ответственному показу уникального балета началась сразу по прилету: номинантка премии Анна Петушинова, народные артисты Бурятии Булыт Раднаев, Баир Жамбалов, Баярма Цыбикова и все другие солисты балета, задействованные в спектакле, уже приступили к репетициям под руководством репетиторов, художественного руководителя балетной труппы Баярто Дамбаева и балетмейстера-постановщика «Талисмана» Александра Мишутина. Процесс подготовки и выступление бурятских артистов будет освещаться в live-дневнике на официальном сайте театра.
Следующие выступления бурятского балета на родной сцене состоятся в марте: 8 марта будет представлен спектакль «Красавица Ангара», 11 марта - «Талисман», а 15 марта – балет «Дон Кихот».
Бурятский балет отправился в Москву на «Золотую маску»
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