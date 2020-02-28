По данным Бурятского гидрометцентра, 28 февраля, по республике местами небольшой снег
Ветер восточный 3-8, днём местами до 13 м/с. Температура ночью 23-28, местами 15-20, днём 3-8, по Прибайкалью и северным районам 9-14 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 23-25, днём 6-8 мороза.
В Улан-Удэ без осадков
Общество, Фото:
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