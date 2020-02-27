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В Чите пройдёт краевой фестиваль-конкурс «Классика и современность»

В Чите пройдёт краевой фестиваль-конкурс «Классика и современность»
Общество,  Фото:pixabay.com
Забайкальцы будут соревноваться в игре на различных музыкальных инструментах

1 и 2 марта в Забайкалье в четвёртый раз состоится краевой фестиваль-конкурс «Классика и современность». Мероприятие пройдёт в Чите, в Забайкальском краевом училище искусств.

Ежегодно в начале марта в игре на различных музыкальных инструментах состязаются учащиеся и преподаватели детских школ искусств города Читы и края, а также студенты училища искусств. В этом году конкурс соберёт 337 участников, солистов, а также любителей ансамблевого исполнительства. На суд жюри и слушателей будут представлены 212 сольных и 42 ансамблевых выступления. Кроме традиционных для академического искусства инструментов (фортепиано, русских народных, оркестровых, духовых и ударных), в конкурсе будут звучать мелодии, исполненные на бурятских национальных инструментах – ятаге и хууре.

В мероприятии предусмотрена фестивальная программа, где самые юные исполнители до восьми лет выступят на сцене училища искусств с концертом «Путь к Парнасу».

География конкурса ежегодно расширяется. В этом году покажут свое умение владеть инструментом учащиеся из 23 краевых детских школ искусств. Все конкурсные прослушивания открыты для слушателей. Торжественное открытие фестиваля-конкурса состоится в концертном зале училища искусств 1 марта в 9:30. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

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