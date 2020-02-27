Мероприятия пройдут в Листвянке и Иркутске
Музыкальный зимний арт-фестиваль «Baikal-live winter» пройдёт в Иркутской области с 29 февраля по 1 марта. Впервые это мероприятие, включённое в календарь XVII международных зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020», будет организовано не только в Листвянке, но и в Иркутске.
Площадкой для фестиваля в Листвянке станет гостевой дом «Обитаемый остров», где участники выступят в камерной обстановке 29 февраля (6+). А уже на следующий день «Baikal-live winter» переместится в научную библиотеку ИГУ имени В.Г. Распутина, где будет фестивальный день с мастер-классами и обширной музыкальной программой (6+).
- Хедлайнерами зимнего «Baikal Live 2020» станут Павел Фахртдинов (Москва), Михаил Башаков (Санкт-Петербург) и группа «Обними кита» (Москва), имеющие тысячи поклонников по всей России и за её пределами. Кстати, столичный коллектив приедет на фестиваль впервые, – отметили организаторы.
В рамках мероприятия выступят группа «Кара Хара» совместно с коллективом «Верба», проект «Сибирская Арфа», студия этнической перкуссии «Этнобит», трайбл-дом «Сафир» и многие другие. Также будут организованы мастер-классы по различным направлениям (танцы, рукоделие, игра на музыкальных инструментах), дискуссионные клубы и научно-популярные лекции. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области в ближайшие выходные стартует арт-фестиваль
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Забайкальцы будут соревноваться в игре на различных музыкальных инструментах
В рамках фестиваля пройдёт этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам
Мероприятия пройдут в Листвянке и Иркутске
В Восточных Саянах пройдёт второй этап кубка России по скайраннингу
Он открылся в селе Сотниково
Лыжные гонки состоятся 7 марта в селе Кома
Итоги регионального этапа подведут в Чите 10 апреля
Соревнования состоятся 29 февраля
Несовершеннолетних посетил призёр республики по пауэрлифтингу и гиревому спорту Андрей Матвеев
В столице Бурятии прошёл конкурс мужских профессий «Наши защитники»
Столичные зрители увидят балет «Талисман»
В Тарбагатайском районе пройдут республиканские соревнования по спортивному туризму
Такие рекомендации даёт правительство области работодателям
«Вот было бы здорово», - прокомментировала сама певица
Гран-при достался учащимся Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1