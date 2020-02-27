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В Иркутской области в ближайшие выходные стартует арт-фестиваль

В Иркутской области в ближайшие выходные стартует арт-фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятия пройдут в Листвянке и Иркутске

Музыкальный зимний арт-фестиваль «Baikal-live winter» пройдёт в Иркутской области с 29 февраля по 1 марта. Впервые это мероприятие, включённое в календарь XVII международных зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020», будет организовано не только в Листвянке, но и в Иркутске.

Площадкой для фестиваля в Листвянке станет гостевой дом «Обитаемый остров», где участники выступят в камерной обстановке 29 февраля (6+). А уже на следующий день «Baikal-live winter» переместится в научную библиотеку ИГУ имени В.Г. Распутина, где будет фестивальный день с мастер-классами и обширной музыкальной программой (6+).

- Хедлайнерами зимнего «Baikal Live 2020» станут Павел Фахртдинов (Москва), Михаил Башаков (Санкт-Петербург) и группа «Обними кита» (Москва), имеющие тысячи поклонников по всей России и за её пределами. Кстати, столичный коллектив приедет на фестиваль впервые, – отметили организаторы.

В рамках мероприятия выступят группа «Кара Хара» совместно с коллективом «Верба», проект «Сибирская Арфа», студия этнической перкуссии «Этнобит», трайбл-дом «Сафир» и многие другие. Также будут организованы мастер-классы по различным направлениям (танцы, рукоделие, игра на музыкальных инструментах), дискуссионные клубы и научно-популярные лекции. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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