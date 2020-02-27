Студенческая весна в Забайкалье начнётся 1 марта

Итоги регионального этапа подведут в Чите 10 апреля



С 1 марта по 10 апреля в Забайкалье пройдёт фестиваль «Забайкальская студенческая весна 2020». Мероприятие является региональным этапом программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская Студенческая Весна».



Фестиваль будет проходить в три этапа. Первый этап предполагает проведение смотра-отбора творческих коллективов, индивидуальных номеров и творческих работ по направлениям.



Второй этап состоится с 23 по 31 марта с целью определения победителей регионального этапа фестиваля в номинациях «Танцевальное направление», «Оригинальный жанр», «Театральное направление», «Журналистика», «Видео», «Изобразительное искусство», «Фотография», «Музыкальное направление».



Городские округа и муниципальные районы Забайкальского края могут принять участие в отборочном этапе фестиваля дистанционно. Присланные материалы будут оцениваться жюри во время отборочного этапа в Чите.



Третий этап состоится 10 апреля в Чите. Этап включает в себя проведение гала-концерта и подведение итогов фестиваля. Финал всероссийской студенческой весны в 2020 году пройдёт в Ростове-на-Дону для высших учебных заведений и в Иркутской области для студентов средних профессиональных учебных заведений с 20 по 25 мая. Об этом сообщает официальный портал Забайкальского края.

