Также на продукцию нет документов, подтверждающих её качество и безопасность
В Саган-Нурской средней школе в Мухоршибирском районе Бурятии выявлено нарушение федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
В школе хранится 25 кг крупы без действующих документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Также установлено нарушение режима хранения крупы по влажности.
Проверку проводил специалист отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля. Выдано предписание об устранении нарушений и возбуждено административное производство, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В школе в Бурятии нарушили режим хранения крупы
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