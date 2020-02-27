В школе в Бурятии нарушили режим хранения крупы

Также на продукцию нет документов, подтверждающих её качество и безопасность



В Саган-Нурской средней школе в Мухоршибирском районе Бурятии выявлено нарушение федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».



В школе хранится 25 кг крупы без действующих документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Также установлено нарушение режима хранения крупы по влажности.



Проверку проводил специалист отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля. Выдано предписание об устранении нарушений и возбуждено административное производство, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

