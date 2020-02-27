Иркутский драмтеатр отметит 170-летие

Зрители увидят в марте 11 лучших спектаклей из репертуара театра
В 2020 году Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова отметит 170 лет со дня основания. Артисты решили отмечать юбилей в марте и приурочить праздничные мероприятия к международному дню театра.
Театральный марафон стартует 20 марта. Семь дней на основной и камерной сценах покажут 11 лучших спектаклей из репертуара театра. В них задействована вся труппа.
- Афиша юбилейной недели сформирована так, чтобы на сцену вышел каждый из артистов, а их в театре 55 человек. Мы намеренно отошли от идеи вечернего концерта. Потому что главное и для артиста, и для зрителя, и для театра, конечно, это спектакль. Также было важно отразить и основные репертуарные линии, представить многообразие тем и форм постановок, - сказал директор Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова Анатолий Стрельцов.
Зрители увидят спектакль «Горе от ума», которым открылся 170-й театральный сезон. Именно в Иркутске, по свидетельствам газеты «Северная пчела», была впервые в Сибири поставлена пьеса Александра Грибоедова. Премьера состоялась 6 мая 1851 года — спустя несколько месяцев после открытия первого постоянного театра в Иркутской губернии. Также это пьеса «Царь Фёдор Иоаннович» Алексея Толстого, которая в разные годы выходила на сцену иркутской драмы шесть раз. Конечно же, «Последний срок» Валентина Распутина и «Прощание в июне» Александра Вампилова.
Среди спектаклей, отобранных для мартовского марафона, мелодрама «Немного нежности» итальянского драматурга Альдо Николаи, пьеса Александра Галина «Ретро» и «Старомодная комедия» Алексея Арбузова. В каждой из этих постановок работают корифеи иркутской сцены, многие из которых служат театру больше 50 лет.
Вечером перед началом спектаклей на театральной площади покажут тематическое действо в контексте предстоящей постановки — живые картины исторических эпох. Участие в представлениях примут студенты Иркутского театрального училища и Иркутского областного колледжа культуры.
Возле театра также установят фотозону. С 20 до 27 марта для зрителей проведут конкурс фотографий, опубликованных в социальных сетях с хэштегом #иркдрама170. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел, сообщается на официальной странице мэрии Иркутска в соцсети.
Иркутский драмтеатр отметит 170-летие
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