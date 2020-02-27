Мероприятие состоится завтра
28 февраля в Центральной городской библиотеке имени Калашникова в Улан-Удэ впервые пройдёт этнокультурное мероприятие «Шагаа - тувинский Новый год»
Гостям праздника расскажут про традиции и обычаи тувинского народа, покажут тувинскую национальную одежду, пройдёт выставка декоративно-прикладного творчества. Также можно будет продегустировать национальную кухню, насладиться горловым пением и национальными танцами, игрой на барабанах. В качестве интерактива подготовили национальные игры.
Участниками мероприятия станут представители Тувинского землячества «Эне Сай», студенты вузов и ссузов города, сообщает управление по информационной политике.
В Улан-Удэ отметят тувинский Новый год
Общество, Фото:
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