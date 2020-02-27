В Улан-Удэ гаишники и десантники выяснили, чья профессия лучше

В столице Бурятии прошёл конкурс мужских профессий «Наши защитники»
В Улан-Удэ 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, прошёл первый конкурс мужских профессий «Наши защитники». Мероприятие будет проводиться ежегодно в одном из парков столицы Бурятии.
В конкурсе в парке «Юбилейный» приняли участие две команды – военнослужащие воинской части 32364-й десантно-штурмовой бригады и сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД. Состязание состояло из двух этапов – «Визитная карточка» и спортивно-интеллектуальный квест. Борьба прошла на равных: на одном этапе больше очков набрали военные, на другом – сотрудники ГИБДД. Однако по сумме двух этапов победителями всё-таки стала команда военнослужащих «Крылатая гвардия». Участников наградили ценными призами.
Праздничное мероприятие порадовало всех – народные танцы, русские песни, игровая программа для детей, строевые и патриотические произведения. Играл духовой оркестр, была развернута полевая кухня, где бойцы 36-й армии кормили всех вкуснейшей солдатской кашей и поили горячим чаем. В рамках всероссийской акции «Читаем Василия Тёркина», победительница многих городских и республиканских конкурсов чтецов Софья Чернышёва прочла отрывок «Переправа, переправа».
Для собравшихся зрителей были организованы познавательные конкурсы и викторины с вопросами, посвящёнными патриотической теме: в каком году начали праздновать День защитника Отечества, кто был конструктором легендарного танка «Т-34» и т.д. Победителям были вручены призы. Также свои призы на сцене парка «Юбилейный» получили участники конкурса рисунков, который проходил в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха.
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