В Бурятии определят лучших театральных деятелей

27 марта в Бурдраме состоится ежегодная церемония награждения «Браво-2020»



27 марта в Бурятском драматическом театре пройдёт третья ежегодная церемония награждения деятелей театрального искусства Бурятии «Браво-2020».



Будут объявлены имена победителей в 10 номинациях: «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая оперная партия», «Лучшая балетная партия», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший сценограф», «Лучшая режиссёрская работа», «Служитель театра», «За честь и достоинство».



Участие в церемонии награждения примут пять театров - Бурятский драматический театр имени Хоца Намсараева, Русский драматический театр имени Бестужева, Бурятский театр оперы и балета имени Цыдынжапова, Республиканский театр кукол «Ульгэр», Молодёжный художественный театр.



Коллективы представят капустные номера, а в конце вечера будет выбран лучший. Также будет объявлен победитель интернет-конкурса #ТЕАТР_МИНИИ_ДУРАН, проводимый Буряад театром в честь праздника.



- По условиям конкурса, нужно признаться в любви театру, любимому спектаклю, артисту, режиссёру, любому служителю театра в стихах или прозе, на русском или бурятском языке. Подробности можно узнать на официальной странице Буряад театра в инстаграме @burdram03. Победитель получит приз, - сообщили в пресс-службе Бурятского драматического театра.







