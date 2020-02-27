 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Февраля

26 Февраля

Популярное

В Бурятии определят лучших театральных деятелей

В Бурятии определят лучших театральных деятелей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
27 марта в Бурдраме состоится ежегодная церемония награждения «Браво-2020»

27 марта в Бурятском драматическом театре пройдёт третья ежегодная церемония награждения деятелей театрального искусства Бурятии «Браво-2020».

Будут объявлены имена победителей в 10 номинациях: «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая оперная партия», «Лучшая балетная партия», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший сценограф», «Лучшая режиссёрская работа», «Служитель театра», «За честь и достоинство».

Участие в церемонии награждения примут пять театров - Бурятский драматический театр имени Хоца Намсараева, Русский драматический театр имени Бестужева, Бурятский театр оперы и балета имени Цыдынжапова, Республиканский театр кукол «Ульгэр», Молодёжный художественный театр.

Коллективы представят капустные номера, а в конце вечера будет выбран лучший. Также будет объявлен победитель интернет-конкурса #ТЕАТР_МИНИИ_ДУРАН, проводимый Буряад театром в честь праздника.

- По условиям конкурса, нужно признаться в любви театру, любимому спектаклю, артисту, режиссёру, любому служителю театра в стихах или прозе, на русском или бурятском языке. Подробности можно узнать на официальной странице Буряад театра в инстаграме @burdram03. Победитель получит приз, - сообщили в пресс-службе Бурятского драматического театра.



конкурс театр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В школе в Бурятии нарушили режим хранения крупы
В школе в Бурятии нарушили режим хранения крупы
Общество, 27.02.2020
Также на продукцию нет документов, подтверждающих её качество и безопасность
Иркутский драмтеатр отметит 170-летие
Иркутский драмтеатр отметит 170-летие
Общество, 27.02.2020
Зрители увидят в марте 11 лучших спектаклей из репертуара театра
В Улан-Удэ отметят тувинский Новый год
В Улан-Удэ отметят тувинский Новый год
Общество, 27.02.2020
Мероприятие состоится завтра
В Бурятию привезли единственный в мире гусеничный «Бентли»
В Бурятию привезли единственный в мире гусеничный «Бентли»
Общество, 27.02.2020
На уникальном транспортном средстве уже побили мировой рекорд. ВИДЕО
В Бурятии определят лучших театральных деятелей
В Бурятии определят лучших театральных деятелей
Общество, 27.02.2020
27 марта в Бурдраме состоится ежегодная церемония награждения «Браво-2020»
В Бурятии появились профессиональные сиделки
В Бурятии появились профессиональные сиделки
Общество, 27.02.2020
По профессиональной программе обучились 208 помощников по уходу
В Бурятии расчёты «Искандера» провели электронные пуски
В Бурятии расчёты «Искандера» провели электронные пуски
Общество, 27.02.2020
Военнослужащие в ходе занятий выполнили различные вводные и нормативы
В Бурятии освятили 108 бронзовых мышей
В Бурятии освятили 108 бронзовых мышей
Общество, 27.02.2020
Освящение прошло в Иволгинском дацане
Улан-удэнцы могут пожаловаться на сосульки
Улан-удэнцы могут пожаловаться на сосульки
Общество, 27.02.2020
Жители столицы Бурятии могут для этого воспользоваться сервисом «Активный горожанин»
«Красота неописуемая»: Участники перехода Хабаровск-Москва достигли Байкала
«Красота неописуемая»: Участники перехода Хабаровск-Москва достигли Байкала
Общество, 27.02.2020
Байкал встретил идущих на лыжах военных встречным шквальным ветром и метелью. ВИДЕО
Участники ледовых фестивалей на Байкале проходили «познавательную дорожку»
Участники ледовых фестивалей на Байкале проходили «познавательную дорожку»
Общество, 27.02.2020
У участников мероприятий проверили знания о природе
Алиса Жамбалова стала лучшей из россиянок на «Ски Тур-2020»
Алиса Жамбалова стала лучшей из россиянок на «Ски Тур-2020»
Общество, 27.02.2020
В общем зачёте многодневной лыжной гонки бурятская лыжница стала 22-й  

В заказнике в Забайкалье появился джейран
В заказнике в Забайкалье появился джейран
Общество, 27.02.2020
Джейрана впервые увидели пограничники
Легкоатлет из Бурятии завоевал серебро чемпионата России
Легкоатлет из Бурятии завоевал серебро чемпионата России
Общество, 27.02.2020
В предварительных забегах Николай Вербицкий показал лучшее время
В Бурятии супруга ОМОНовца 23 года борется за жизнь супруга
В Бурятии супруга ОМОНовца 23 года борется за жизнь супруга
Общество, 27.02.2020
История семьи сапёра попала в книгу «Мои земляки»
^