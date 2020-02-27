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В заказнике в Забайкалья появился джейран

В заказнике в Забайкалья появился джейран
Общество, 
Джейрана впервые увидели пограничники

Самец джейрана пришёл поздней осенью и всю зиму живёт вблизи станции Соловьевск Забайкальского края у границы с Монголией. Джейран заходит на российскую территорию, где забредает и в пределы заказника федерального значения «Долина дзерена», что выходит в Монголию. Глубже проникнуть не может – мешает пограничное ограждение, тянущееся на некотором удалении от границы с российской стороны. Об этом сообщает пресс-служба государственного заповедника «Даурский».

Джейрана впервые увидели пограничники, а при совместном с инспекторами Даурского заповедника обследовании заказника рассмотрели его в бинокль. Среди дзеренов новая антилопа издалека отличалась необычно длинным чёрным хвостом. Со слов пограничников этот самец джейрана не единственный, восточней вдоль границы заходил ещё один. Местный фермер, якобы, видел уже трёх джейранов и не за забором, а тут – в глубине российской территории.

- Джейран – житель пустыни и сухой низкотравной степи с редкой травой. Его ближайшие места обитания расположены более, чем в 500 километрах к юго-западу от Соловьевска. Главной причиной столь дальнего захода этого копытного может быть сильная засуха, длящаяся дольше обычного. Вместе с непомерно расплодившимся скотом недостаток дождей и продолжающийся рост температуры превратили огромные, некогда богатые травами степные пространства в голые каменистые ландшафты, похожие на пустынные или марсианские. Именно такие и нужны джейрану, он воспринимает их как родные. Прошлым летом дожди были, трава немного наросла, но не густая и бедная разнообразием. Степным растениям после продолжительной засухи потребуется не один год, чтобы восстановить утраченные семена, - отмечают в заповеднике.

Джейран – достаточно редкий и привычный к пустынным условиям вид копытных Монголии, ему нет нужды расселяться так далеко по причине недостатка места для жизни. Может быть, причина столь дальнего захода джейрана в ином – отельные особи у многих видов животных непомерно далеко уходят от дома, разведывая огромные пространства вокруг.


заказники дикие животные
 
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