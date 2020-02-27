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В Бурятии супруга ОМОНовца 23 года борется за жизнь супруга

В Бурятии супруга ОМОНовца 23 года борется за жизнь супруга
Общество, 
История семьи сапёра попала в книгу «Мои земляки»

В управлении Росгвардии Бурятии прошла презентация книги «Мои земляки», составленной из документальных материалов.

В сборнике одна из глав под названием «Жизнь как подвиг» посвящена жене сотрудника ОМОН Марине Николаевне. Она на протяжении 23 лет ежедневно борется за жизнь своего супруга.

Автор-составитель Василий Аюров, представители общественной организации «Боевое братство» рассказали сотрудникам и военнослужащим Росгвардии Бурятии о том, как писалась эта книга и о подвиге сильной духом женщины.

Книги были вручены личному составу территориального управления Росгвардии, сотрудникам ОМОН и лично сыну Анатолия и Марины Евгению.

- Советские, русские, бурятские женщины всегда были достойны своих мужей. И это доказала Марина Николаевна своим поступком – не оставила своего мужа и вот уже более 20 лет ухаживает за ним, - сказал автор-составитель Василий Аюров.

Анатолий был сапёром бурятского ОМОНа, участником второй чеченской кампании. Он стал инвалидом в результате неудачной тренировки в спортивном зале. Тогда совсем молодая Марина взяла на себя все заботы по уходу за мужем и пятилетним сыном, пыталась всеми способами поставить мужа на ноги. Вот уже 23 года Марина Николаевна борется за жизнь своего мужа, прикованного к постели.

Несмотря на несчастье, обрушившееся на их семью, супруги сумели сохранить любовь и уважение друг к другу. Они воспитали прекрасного сына, который пошёл по стопам отца и служит сапёром в ОМОНе Росгвардии Бурятии.


Росгвардия ОМОН
 
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