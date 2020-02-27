Анастасия Деревягина из Бурятии выступала в паре с спортсменом из Липецкой области
В городе Вроцлав (Польша) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия.
26 февраля спортсменка из Бурятии Анастасия Деревягина завоевала медаль в олимпийском упражнении «Стрельба из пневматической винтовки, пара смешанная».
Анастасия вместе с Александром Васильевым из Липецкой области поднялась на третью ступень пьедестала почёта. Во встрече за бронзу российская пара обошла команду Италии.
Золото завоевала ещё одна команда России в составе Татьяны Харьковой и Григория Шамакова.
Днём ранее бронзовую медаль первенства Европы, проходящего здесь же, в Польше, взял юниор из Бурятии Александр Кондрашин.
Как сообщал «Байкал-Daily», Анастасия Деревягина и её тренер Владимир Бусовиков стали лауреатами республиканской премии «Золотой Олимп» по итогам 2019 года в номинации «Лучший юный спортсмен и лучший тренер по неолимпийским видам спорта».
В августе 2019 года Анастасия Деревягина выиграла первенство мира в командных состязаниях на дистанции 10 метров. В личном первенстве спортсменка завоевала серебряную медаль.
Бурятская спортсменка взяла бронзу чемпионата Европы по стрельбе
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