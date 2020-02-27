В Бурятии проведут соревнования по восхождению на пик Любви

В Восточных Саянах пройдёт второй этап кубка России по скайраннингу



11 апреля в Тункинском районе Бурятии пройдёт второй этап кубка России по скайраннингу в дисциплине «вертикальный километр» – скоростное восхождение на пик Любви «Козерог 2020».



К соревнованиям допускаются спортсмены в возрасте от 18 лет, имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 спортивного разряда для участия в зачёте этапа кубка России. Зачёт производится среди мужчин и женщин отдельно.



Как сообщают организаторы, старт с территории курорта Аршан будет общим. Финиш – вершинный тур на пике Любви. Протяжённость дистанции – 4200 м, перепад высот – 1270 м.



Программа соревнований



10 апреля

18:00-23:30 – Комиссия по допуску спортсменов



11 апреля

07:00-09:00 – Комиссия по допуску спортсменов

09:30 – Открытие соревнований

10:00 – Старт скоростного восхождения на пик Любви

15:00 – Награждение победителей, закрытие соревнований



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