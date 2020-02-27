В Восточных Саянах пройдёт второй этап кубка России по скайраннингу
11 апреля в Тункинском районе Бурятии пройдёт второй этап кубка России по скайраннингу в дисциплине «вертикальный километр» – скоростное восхождение на пик Любви «Козерог 2020».
К соревнованиям допускаются спортсмены в возрасте от 18 лет, имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 спортивного разряда для участия в зачёте этапа кубка России. Зачёт производится среди мужчин и женщин отдельно.
Как сообщают организаторы, старт с территории курорта Аршан будет общим. Финиш – вершинный тур на пике Любви. Протяжённость дистанции – 4200 м, перепад высот – 1270 м.
Программа соревнований
10 апреля
18:00-23:30 – Комиссия по допуску спортсменов
11 апреля
07:00-09:00 – Комиссия по допуску спортсменов
09:30 – Открытие соревнований
10:00 – Старт скоростного восхождения на пик Любви
15:00 – Награждение победителей, закрытие соревнований
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии проведут соревнования по восхождению на пик Любви
Общество, Фото:
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