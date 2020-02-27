Улан-Удэ разыграет кубок города по пауэрлифтингу

Соревнования состоятся 29 февраля



29 февраля в Улан-Удэ пройдёт кубок города по пауэрлифтингу и классическому пауэрлифтингу. Соревнования будут посвящены памяти старшего лейтенанта милиции Леонова В.В., погибшего при исполнении служебного долга.



Начало турнира в 9:00. Кубок проведут в спортивном клубе «Медведь». Об этом сообщает федерация пауэрлифтинга Республики Бурятия (IPF).



Соревнования по пауэрлифтингу в эти выходные проведут и в Иркутской области. В Тулуне с 29 февраля по 1 марта состоится областной турнир по классическому пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 18 лет.



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