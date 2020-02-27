Забайкалец ограбил новую знакомую

Во вторник в ОМВД России по Борзинскому району Забайкальского края поступило заявление от местной жительницы о краже гаджета.







Стражи порядка установили, что в баре девушка познакомилась с молодым человеком, который предложил ей разъехаться по домам на одном такси. Приехав к её дому, он вышел с ней из машины, выхватил из рук телефон и сбежал, причинив материальный ущерб около 16 тысяч рублей.



Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель посёлка Шерловая гора. На допросе от него получены признательные показания.По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенный гаджет изъят и возвращён владелице, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.