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Забайкалец ограбил новую знакомую

Забайкалец ограбил новую знакомую
Общество,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил 16 тысяч рублей

Во вторник в ОМВД России по Борзинскому району Забайкальского края поступило заявление от местной жительницы о краже гаджета.

Стражи порядка установили, что в баре девушка познакомилась с молодым человеком, который предложил ей разъехаться по домам на одном такси. Приехав к её дому, он вышел с ней из машины, выхватил из рук телефон и сбежал, причинив материальный ущерб около 16 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель посёлка Шерловая гора. На допросе от него получены признательные показания.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенный гаджет изъят и возвращён владелице, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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