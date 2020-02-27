В Бурятии 1,3 тонны бесхозного нефрита отдали государству

Общество, Фото: из архива

Нефрит изъят в рамках доследственных проверок



Отдел МВД России по Иволгинскому району Бурятии в рамках доследственных проверок изъял 1,3 тонны нефрита, который по завершению проверок остался невостребованным.



Прокуратура направила в суд заявления о признании нефрита бесхозяйным имуществом и обращении его в собственность государства.



Решениями суда требования прокурора удовлетворены, нефрит обращён в собственность Российской Федерации. Он передан в межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае для дальнейшего распоряжения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

