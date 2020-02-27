Представители прокуратуры привели детям примеры из своей практики
Работники прокуратуры Джидинского района Бурятии провели с учениками Петропавловской средней школы № 1.
Представители надзорного ведомства рассказали школьникам об уголовной ответственности несовершеннолетних, о возрасте наступления уголовной ответственности, видах ответственности за совершение общественно-опасных деяний, привели примеры прокурорской и судебной практики.
- До сведения старшеклассников довели информацию о деятельности органов прокуратуры, специфике прокурорской службы. Разъяснили условия и порядок отбора кандидатов в абитуриенты, зачисления в высшие учебные заведения по целевому обучению от прокуратуры республики и последующего трудоустройства в органы прокуратуры, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По словам организаторов, встреча вызвала неподдельный интерес у школьников, прокуроры ответили на интересующие ребят вопросы.
Прокуратура рассказали школьникам Бурятии об уголовной ответственности
Общество, Фото:
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