По данным Бурятского гидрометцентра, 27 февраля по республике местами небольшой снег
Ночью по Прибайкалью, центральным и южным районам умеренные снегопады. Ветер западный, северо-западный 2-7, местами до 14 м/с, позёмка. Температура ночью 12-17, местами 22-27, по северу местами до 32, днём 4-9, местами 10-15 мороза.
В Улан-Удэ ночью умеренный, днём небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 14-16, днём 6-8 мороза.
В Бурятии сохранится снежная погода
Общество, Фото:
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