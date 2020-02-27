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В Бурятии сохранится снежная погода

В Бурятии сохранится снежная погода
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 февраля по республике местами небольшой снег

Ночью по Прибайкалью, центральным и южным районам умеренные снегопады. Ветер западный, северо-западный 2-7, местами до 14 м/с, позёмка. Температура ночью 12-17, местами 22-27, по северу местами до 32, днём 4-9, местами 10-15 мороза.

В Улан-Удэ ночью умеренный, днём небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 14-16, днём 6-8 мороза.
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