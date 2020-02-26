Буддийская Сангха дала астрологический прогноз на год Мыши

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Год Мыши благоприятен для детей и пожилых людей, но довольно суров для молодёжи», говорится в прогнозе



24 февраля 2020 года по лунному календарю в свои права вступил год Мыши по лунному календарю. Астрологический прогноз на этот год дала Буддийская Традиционная Сангха России.



- Железо – действующий элемент – представлен клинком или острием меча Бодхисаттвы мудрости Манджушри. Он соответствует вечеру, закату, Западу и осени. Наделён всеми качествам стали: ясностью, чистотой, прочностью и остротой. Он является символом прямоты и справедливости, отсекает с решимостью. Цвет – белый, планета – Венера. Он также связан с триграммой «Да» – наслаждение. Может показаться, что это противоречит сказанному ранее, но у металла есть два аспекта: несмотря на жестокость и резкость, соответствующие идеалу справедливости, он обладает магнетизмом, - говорится в прогнозе.



Ламы отмечают, что мышь полна обаяния, любит компании и действует, полагаясь на рассудок, прямолинейна в общении с людьми, её высоко ценят окружающие. Будучи внешне дружелюбной и великодушной, в действительности мышь эгоистична, расчётлива и склонна манипулировать другими. Мышь независима и осторожна, остро ощущает необходимость в защите своего внутреннего мира и в накоплении богатства.



Амбиции мыши реализуются в социальных контактах: она должна достигать успеха во всём. Она осмотрительна в делах, касающихся лично её, и способна из всего извлечь для себя выгоду. Поэтому она достигает успеха в большинстве своих предприятий, если только не станет расточительной, что может случиться. Она умеет приспособиться к любой ситуации, является искусным организатором и имеет прекрасные перспективы. Её переполняют разного рода новых идеи, но, чтобы воплотить их в жизнь, ей необходим старательный партнёр.



- Природа характеризуется продолжительностью холодной весны. Начало и середина лета будут жаркими и засушливыми, только с августа начнутся дожди. Осень будет затяжной, а урожай - хорошим, с изобилием ягод и овощей. Зимой ожидается много снега, - сообщается в прогнозе.



Год Мыши благоприятен для детей и пожилых людей, но довольно суров для молодёжи, заявили в Сангхе.



Считается, что год неблагоприятен для людей, рождённых в год Мыши, Лошади, Кролика, Курицы, Дракона, Обезьяны. Рекомендуется быть бдительными и осторожными, искренне совершать благие дела, помогать нуждающимся, детским домам и домам для инвалидов, престарелых. Следует выполнить ритуалы, сопутствующие успеху в наступающем году.



Для людей, рождённых в год Коровы, Тигра, Змеи, Овцы, год будет хорошим.



Для людей, рождённых в год Собаки и Свиньи, - отличный год, говорится в прогнозе.



Для более подробного составления гороскопа ламы рекомендуют обратиться к своим духовным наставникам.







