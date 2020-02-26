Московский фридайвер хочет установить рекорд на Байкале

Пока спортсмен установил необычный рекорд в память о матери



25 февраля фридайвер из Москвы Алексей Молчанов установил мировой рекорд, проплыв подо льдом 181 метр на одном вдохе. На это у него ушло 9 минут 40 секунд. Рекорд Молчанов устанавливал в Амерьевском доломитовом карьере в Подмосковье, сообщает издание Metro.



Фридайвер посвятил своё достижение матери Наталье Молчановой, без вести пропавшей у берегов испанского острова Форментера.



– В следующем году, если этот рекорд кто-то побьёт – например, француз Артур Гузран-Бойери, буду его возвращать, – поделился планами с Metro Молчанов. – Кроме того, хочу попасть в Книгу рекордов Гиннеса по ныркам в глубину на озере Байкал.

