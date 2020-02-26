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На Байкале повторили пеший маршрут 120-летней давности

На Байкале повторили пеший маршрут 120-летней давности
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
За два дня с ночёвкой в палатках на льду группа преодолела 42 км

21-22 февраля состоялся пеший переход через Байкал по маршруту, по которому 120 лет назад совершались исторические рейсы Байкальской переправы. От посёлка Танхой до посёлка Листвянка прошли члены Русского географического общества. Экспедиция стартовала в визит-центре «Байкал заповедный».

За два дня с ночёвкой в палатках на льду группа из 12 человек, имеющих опыт наземных и морских экспедиций и восхождений на самые высокие вершины мира, преодолела 42 км по маршруту Танхой – Листвянка.

Главная цель перехода, по словам организаторов, – показать российским и зарубежным туристам и альпинистам возможности зимнего Байкала для подготовки к экспедициям по программе «7 вершин», на Северный или Южный полюс.

- Маршрут Танхой – Листвянка был выбран неслучайно: это не просто самый удобный путь, связывающий два берега озера – это путь с богатой историей. В начале XX века здесь действовала Байкальская переправа. По воде и по льду Байкала совершались перевозки грузов, в том числе боеприпасов и снаряжения, переброска войск и техники, - отмечают в пресс-службе Байкальского заповедника.

2020 год – год для Байкальской паромной железнодорожной переправы – юбилейный, 120 лет назад ледоколы «Байкал» и «Ангара» начали совершать регулярные рейсы через сибирское озеро-море, соединяя участки Транссиба.

Грандиозный государственный проект сыграл большую роль в годы Русско-Японской войны 1904-1905 годов. Тогда переправа являлась единственной связкой магистрали и определяла пропускную способность всех железных дорог Транссиба. Если бы у России в 1900–1905 годах не было Байкальской переправы, то география страны могла быть сегодня совершенно иной.

- Сейчас порта в Танхое не существует, сооружения старинной паромной переправы практически разрушены. Экспедиция группы участников московского и иркутского отделений РГО по маршруту легендарных переходов в год 120-летия Байкальской переправы – важное событие, призванное привлечь внимание к героической странице российской истории и помочь сохранить её для нас и будущих поколений, - добавляют в заповеднике.

Байкальский переход – не единственное событие, посвящённое юбилейной дате. Так, в феврале, в Санкт-Петербургском государственном университете открылась выставка «Преодолевая лёд забвения», представляющая Байкальскую переправу как уникальный феномен инженерного искусства, яркое и героическое явление национальной истории.


Байкал туризм
 
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