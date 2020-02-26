Чита примет чемпионат и первенство ДФО по спортивной аэробике

В Забайкалье приедут спортсмены из Приморья, Приамурья и Бурятии



В последний день зимы впервые в Чите пройдут чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной аэробике. В соревнованиях примут участие 150 спортсменов из Приморского края, Амурской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Торжественное открытие соревнований состоится 29 февраля в 12:00 в спортивном комплексе «Олимпиец». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы со ссылкой на городской комитет физической культуры и спорта.



В Забайкальском крае спортивная аэробика зародилась в 1999 году по инициативе двух молодых тренеров: Анджелы Лихановой и Евгении Власовой. На базе СДЮШОР №1 города Читы было открыто отделение по новому виду спорта – спортивной аэробике. С тех пор подготовлено 10 мастеров спорта России, 20 кандидатов в мастера спорта, 30 спортсменов первого спортивного разряда. Сейчас в Забайкальском крае спортивной аэробикой занимаются более 500 детей от 5 до 17 лет.



В ноябре 2013 года на чемпионате Европы во Франции представительница спортивной аэробики Забайкальского края Элина Лукашина в составе сборной России заняла третье место в номинации «Аэростеп». В 2016 году Элина стала чемпионкой России по спортивной аэробике. В апреле 2019 года Вероника Шитова в составе сборной команды России заняла первое место в номинации «Соло» на этапе кубка мира в Португалии и третье место в номинации «Трио».



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