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В Улан-Удэ сыграли в хоккей с мячом на валенках

В Улан-Удэ сыграли в хоккей с мячом на валенках
Общество,  Фото:пресс-служба ЦФМР г. Улан-Удэ
В турнире участвовали команды Железнодорожного района

Впервые в Железнодорожном районе Улан-Удэ прошёл турнир по хоккею с мячом на валенках. Соревнования на призы депутата НХ РБ Е.Д. Цыреновой и депутатов горсовета Ч В. Бальжинимаева, В.В. Бредния и С.Е. Бальжирова проводились среди мужских команд и были посвящены Дню защитника Отечества.

В турнире приняло участие 7 команд: сборная жильцов Нижней Шишковки, совет отцов средней школы №51, администрация Железнодорожного района, Улан-Удэнское приборостроительное объединение, юниоры команды «Локо-2002», команда «Шишковка» и инструкторы по спорту городского центра физкультурно-массовой работы.

Кубок победителя достался команде «Шишковка». Вторыми стали инструкторы ЦФМР. Третье место занял совет отцов школы №51. Призёрам были вручены денежные призы, подарочные карты, медали и грамоты. Всем командам достался сладкий приз – торты. Об этом сообщает пресс-служба центра физкультурно-массовой работы г. Улан-Удэ.
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