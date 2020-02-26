В Улан-Удэ сыграли в хоккей с мячом на валенках

В турнире участвовали команды Железнодорожного района



Впервые в Железнодорожном районе Улан-Удэ прошёл турнир по хоккею с мячом на валенках. Соревнования на призы депутата НХ РБ Е.Д. Цыреновой и депутатов горсовета Ч В. Бальжинимаева, В.В. Бредния и С.Е. Бальжирова проводились среди мужских команд и были посвящены Дню защитника Отечества.



В турнире приняло участие 7 команд: сборная жильцов Нижней Шишковки, совет отцов средней школы №51, администрация Железнодорожного района, Улан-Удэнское приборостроительное объединение, юниоры команды «Локо-2002», команда «Шишковка» и инструкторы по спорту городского центра физкультурно-массовой работы.



Кубок победителя достался команде «Шишковка». Вторыми стали инструкторы ЦФМР. Третье место занял совет отцов школы №51. Призёрам были вручены денежные призы, подарочные карты, медали и грамоты. Всем командам достался сладкий приз – торты. Об этом сообщает пресс-служба центра физкультурно-массовой работы г. Улан-Удэ.

