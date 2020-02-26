Бурятская спортсменка стала чемпионом Москвы по кикбоксингу

Общество, Фото: пресс-служба федерации кикбоксинга Москвы

Дулма Лумбунова вошла в состав столичной сборной



С 13 по 16 февраля в российской столице прошли открытый чемпионат и первенство Москвы по кикбоксингу. В соревнованиях приняли участие 284 спортсмена из Москвы и Московской области. В дисциплинах «К-1» и «фулл-контакт» по результатам соревнований сформировались сборные команды 2020 года. Финалисты примут участие в чемпионате России.



Как сообщает улан-удэнский спортклуб «Номто», ссылаясь на федерацию кикбоксинга Москвы, представительница спортивного клуба, кандидат в мастера спорта Дулма Лумбунова стала чемпионом соревнований, победив в весовой категории свыше 70 кг в дисциплине «фулл-контакт».



Первый вице-президент федерации кикбоксинга Москвы Михаил Герасимов отмечает Дулму Лумбунову как открытие прошлого года. В январе этого года спортсменка уже стала обладательницей золотой медали всероссийского турнира «Moscow open». Также весной минувшего года Дулма выиграла чемпионат России в Иркутске и кубок Европы в Венгрии, а также стала финалисткой чемпионата мира по кикбоксингу, который прошёл в Турции в ноябре 2019 года.

