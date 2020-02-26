Дзюдоисты Бурятии отличились на турнирах в Забайкалье и Приамурье

Соревнования среди юных спортсменов проходили в Благовещенске и Чите



22 февраля в Благовещенске состоялся открытый Дальневосточный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет «Юный Амурец». В соревнованиях участвовало более 200 спортсменов из разных уголков ДФО: Южно-Сахалинска, Магадана, Хабаровска, Владивостока, Магдагачи, Благовещенска, Биробиджана, Артёма, Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре, Улан-Удэ, Читы, Краснокаменска, Могочи, Сковородино.



Воспитанники улан-удэнской школы дзюдо и самбо «Кодокан» показали блестящие результаты. Первое место заняли Даниил Суворов (до 46 кг) и Анжил Дамбиев (свыше 66 кг). Серебряную медаль завоевал Вениамин Данеев (до 42 кг).



По информации пресс-службы городского дворца детского (юношеского) творчества, сейчас спортсмены готовятся к первенству Дальневосточного федерального округа во Владивостоке, которое пройдёт 1 марта.



Параллельно турниру в Благовещенске, с 21 по 23 февраля в Чите был разыгран кубок Забайкальской федерации дзюдо среди юношей 2007-2009 гг.р.



На соревнованиях также успешно выступила команда Бурятии. Золотыми медалистами стали Сергей Анненков, Арсений Живых, Арсалан Елбаков. Второе место заняли Денис Чумаков и Гэсэр Григорьев. Третье место досталось Игорю Михалёву и Кириллу Пасельскому. Об этом сообщает федерация дзюдо Республики Бурятия.

